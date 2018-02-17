القضاء الأمريكي يتهم "13 "روسيا بالتدخل في الانتخابات والخارجية الروسية ترد.





واشنطن17-فبراير2018 (وال) - أعلن المدعي العام الأمريكي المكلف بالتجسس

الروسي المحتمل، توجيه الاتهام إلى 13 روسيا وثلاثة كيانات روسية،

بالتدخل في الانتخابات وبالعملية السياسية الأميركية، وفق ما ذكرته وكالة

الانباء الفرنسية . وأوضح المدعي الامريكي، في بيان، أمس الجمعة، أن الجميع اتهموا بالتآمر

بهدف خداع الولايات المتحدة، كما اتهم ثلاثة بالاختلاس المصرفي، وخمسة

آخرون بانتحال صفة.

بدورها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا،

اليوم الاتهامات الأميركية لـ13 مواطنا روسيا بالتدخل في الانتخابات

بأنها هراء وتعكس الواقع السياسي الأميركي الحديث، وفق ما ذكرته وكالة

"سبوتنيك".

وقالت "زاخاروفا" عبر حسابها الرسمي على موقع "فسيبوك" للتواصل

الاجتماعي: "لقد تبين أن عددهم 13 شخصا وفقا لوزارة العدل الأمريكية، 13

شخصا تدخلوا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" 13 " شخصا مقابل مليارات

الدولارات من ميزانية الأجهزة الأمنية، ضد الاستخبارات، ضد أحدث التطورات

التكنولوجيات؟… هراء، أليس كذلك؟".

وأضافت أن "هذا الواقع السياسي الأميركي".

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