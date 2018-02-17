انطلاق "كرنفال سلام ليبيا" من أمام قصر الخلد نحو ميدان الشهداء بطرابلس .





طرابلس 17 فبراير 2018 (وال) - انطلق بطرابلس مساء أمس الجمعة "كرنفال

سلام ليبيا" من أمام قصر الخلد نحو ميدان الشهداء وذلك في ثاني أيام

الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير التي تقام هذا

العام تحت شعار " مع بعض نبنوها " .

وشاركت في فعاليات الكرنفال الفرق النحاسية لموسيقى الشرطة تتبعها مركبات

الداخلية وفرق الفنون الشعبية وفرقة الطوارق وهون والنوبة الطرابلسية

وعروض للزي الشعبي التقليدي .

كما شارك في هذا الكرنفال الحركة العامة للكشافة والمرشدات وعرض للسيارات

الكلاسيكية والدراجات النارية وكوكبة من الفرسان .

وسيشهد اليوم السبت الموافق 17 فبراير احتفال رسمي تقدم خلاله العديد من

الكلمات وستقدم فيه لوحات استعراضية فلكلورية ويختتم بسهرة فنية، بعد

تقديم فقرات تنشيطية وترفيهية تقام على ركح المسرح المفتوح بميدان

الشهداء.

وكانت الاحتفالات قد انطلقت الخميس بايقاد الشعلة ، بميدان الشهداء،

إيذانا ببدء الاحتفالات الرسمية بمختلف المدن والمناطق .

...( وال )...