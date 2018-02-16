فريق اهلي طرابلس يفوز على المحلة.





طرابلس 16 فبراير 2018 (وال)- حقق الأهلي طرابلس فوزه الأول في مرحلة

الإياب على فريق المحلة بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء

اليوم الجمعة بملعب ترهونة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وسجل اهداف الاهلي محمد الشلبي في الدقية 30 من زمن لشوط الاول ، واضاف

الهدف الثاني اللاعب صالح الطاهر في الدقيقة 52 لتنتهي المباراة بفوز

الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة رفع فريق أهلي طرابلس رصيده إلى 17 نقطة بفارق نقطة عن

فريق المدينة صاحب الترتيب الثاني الذي له مباراة مهمة الخميس القادم مع

فريق أهلي طرابلس في ديربي العاصمة لفك الشراكة بينهما، أما فريق المحلة

فقد تجمد رصيده من النقاط عند 6 نقاط من 7 مباريات.

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