فريق اهلي طرابلس يفوز على المحلة.الجمعة ، 16-02-2018 - 19:46:00



طرابلس 16 فبراير 2018 (وال)- حقق الأهلي طرابلس فوزه الأول في مرحلة
الإياب على فريق المحلة بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء
اليوم الجمعة بملعب ترهونة ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وسجل اهداف الاهلي محمد الشلبي في الدقية 30 من زمن لشوط الاول ، واضاف
الهدف الثاني اللاعب صالح الطاهر في الدقيقة 52 لتنتهي المباراة بفوز
الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل.
وبهذه النتيجة رفع فريق أهلي طرابلس رصيده إلى 17 نقطة بفارق نقطة عن
فريق المدينة صاحب الترتيب الثاني الذي له مباراة مهمة الخميس القادم مع
فريق أهلي طرابلس في ديربي العاصمة لفك الشراكة بينهما، أما فريق المحلة
فقد تجمد رصيده من النقاط عند 6 نقاط من 7 مباريات.
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
المجموعة العربية باليونسكو برئاسة ليبيا تلتقي المديرة العامة الجديدة للمنظمة .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا