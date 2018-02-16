واشنطن تهدد موسكو بـ"عواقب دولية" بعد هجوم "نوت-بيتيا" الالكتروني .





واشنطن 16 فبراير 2018م ( وال )- هدد البيت الابيض روسيا بـ"عواقب

دولية" على خلفية هجوم "نوت-بيتيا" الالكتروني، في وقت نفت روسيا

الاتهامات الموجهة اليها بالمسؤولية عن هذا الهجوم .

ونقلت مصادر اعلامية اليوم الجمعة عن بيان للبيت الابيض إن الهجوم

الذي شنه الجيش الروسي في يونيو الماضي غير مسؤول وعشوائي ، وستكون له

عواقب دولية "، معتبرا انه الهجوم "الاكثر تدميرا وكلفة في التاريخ".

وأضاف البيان أن "نوت-بيتيا" قد انتشر سريعا في كل أنحاء العالم ، ما

تسبب في مليارات الدولارات من الخسائر في أوروبا وآسيا والأميركيتين .

ووفقا لواشنطن ، فإن هذا الهجوم كان جزءا من جهود الكرملين الحالية

لزعزعة استقرار اوكرانيا ويظهر بشكل اوضح تورط روسيا في النزاع الدائر"

في هذا البلد.

من جهتها حملت بريطانيا موسكو وخصوصا الجيش الروسي مسؤولية الهجوم

الالكتروني "نوت-بيتيا" . والموقف البريطاني هو الاخير في سلسلة اتهامات

وجهتها لندن الى روسيا التي وصفتها السلطات العسكرية والسياسية

البريطانية مرات عدة بانها تهديد.

ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية

" طارق احمد " في بيان أن "الحكومة البريطانية تعتبر الحكومة الروسية

والجيش الروسي تحديدا ، مسؤولين عن الهجوم الالكتروني المدمر نوت-بيتيا

في يونيو الماضي.

وكانت الهجمات الالكترونية بفيروس الفدية (رانسوموير) بدأت في روسيا

واوكرانيا وامتدت الى جميع انحاء العالم، وطاولت آلاف الحواسيب في العالم

وتسببت باضطرابات في عدد كبير من الشركات المتعددة الجنسيات والبنى

الأساسية الحساسة مثل أجهزة التحكم بموقع كارثة تشيرنوبيل النووية ومرفأي

بومباي وامستردام.

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