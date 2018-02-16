مفوضية الاتحاد الأوروبي للعلوم والابتكار تنظم ورش عمل هندسية لتطوير البحث في ليبيا .

طرابلس 16 فبراير 2018 ( وال )- أكد مكتب التعاون الفني بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني استمرار التواصل مع مكتب الجامعة للاستشارات الهندسية بشأن التنسيق لعقد ورشة عمل حول مشاريع البحث والابتكار المشتركة التى من المنتظر ان تشرف عليها مفوضية الاتحاد الاوروبي للعلوم والابتكار بتاريخ 19 من فبراير الجاري .

وتسعى الهيئة من خلال هذه الورشة التي من المقرر أن تُعقد بالمعهد العالي لتقنيات الفنون بطرابلس إلى تعزيز كفاءة أعضاء الكادر التدريسي بالجامعة ودعم ابتكارات وإبداع الطلاب المُتميزين وتوفير البيئة المُناسبة

لإبرازها.

وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة المشاريع البحثية التي من المنتظر أن

تنظمها وتشرف عليها مفوضية الاتحاد الأوروبي للعلوم والابتكار ابتداءً من

العالم الجاري وعلى مدى الـ3 أعوام القادمة .



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