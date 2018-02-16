الصحة العالمية : عدد الولادات في العالم يقدر بحوالي ( 140 ) مليون حالة سنويا .



جنيف 16 فبراير 2018 ( وال )- قدرت منظمة الصحة العالمية عدد الولادات

في العالم بحوالي ( 140 ) مليون حالة سنويا .

وذكرت المنظمة في بيان لها امس أن معظم هذه الولادات تحدث دون مضاعفات

للنساء وأطفالهن ومع ذلك فعلى مدى السنوات العشرين الماضية زاد الممارسون

استخدام التدخلات التي كانت تستخدم في السابق فقط لتجنب المخاطر أوعلاج

المضاعفات مثل ضخ الأوكسيتوسين لتسريع الولادة .

وأضافت أنها أصدرت توصيات جديدة لوضع معايير رعاية عالمية للنساء

الحوامل الأصحاء والحد من التدخلات الطبية غير الضرورية .

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