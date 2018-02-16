مراقبة التعليم ببلدية الخمس تقيم ورشة عمل حول أعداد الكوادر
لدعم قطاع التعليم .
الجمعة ، 16- 02- 2018 - 16:16:00
الخمس 16 فبراير 2018 (وال)- أقام مكتب مراقبة التعليم ببلدية الخمس
بالتعاون مع المجلس البلدي و إشراف إدارة الخدمة الاجتماعية و الصحة
المدرسية بوزارة التعليم ورشة عمل بعنوان " تعزيز الأخلاق " .
وقد تناولت ورشة العمل التي استهدفت من خلالها الأخصائيين الاجتماعيين و
المرشدين بمدارس البلدية كيفية تشجيع و دعم قطاع التعليم و أعداد الكوادر
القادرة على مساعدة الطلبة و توفير الدعم لهم .
و حضر الحفل الختامي لورشة العمل مراقب التعليم بالبلدية و مدير مكتب
الأعلام بمكتب التعليم و رئيس اللجنة التسيرية لمؤسسات المجتمع المدني
بالبلدية و الدكتوره " فوزية بن غشير" مدير مكتب الخدمة الاجتماعية
بوزارة التعليم وعدد من موظفي مكتب الخدمة الاجتماعية بمكتب مراقبة
التعليم بالخمس .
...( وال ) ...