مراقبة التعليم ببلدية الخمس تقيم ورشة عمل حول أعداد الكوادر لدعم قطاع التعليم .الجمعة ، 16-02-2018 - 16:16:00



الخمس 16 فبراير 2018 (وال)- أقام مكتب مراقبة التعليم ببلدية الخمس
بالتعاون مع المجلس البلدي و إشراف إدارة الخدمة الاجتماعية و الصحة
المدرسية بوزارة التعليم ورشة عمل بعنوان " تعزيز الأخلاق " .
وقد تناولت ورشة العمل التي استهدفت من خلالها الأخصائيين الاجتماعيين و
المرشدين بمدارس البلدية كيفية تشجيع و دعم قطاع التعليم و أعداد الكوادر
القادرة على مساعدة الطلبة و توفير الدعم لهم .
و حضر الحفل الختامي لورشة العمل مراقب التعليم بالبلدية و مدير مكتب
الأعلام بمكتب التعليم و رئيس اللجنة التسيرية لمؤسسات المجتمع المدني
بالبلدية و الدكتوره " فوزية بن غشير" مدير مكتب الخدمة الاجتماعية
بوزارة التعليم وعدد من موظفي مكتب الخدمة الاجتماعية بمكتب مراقبة
التعليم بالخمس .

...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
المجموعة العربية باليونسكو برئاسة ليبيا تلتقي المديرة العامة الجديدة للمنظمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا