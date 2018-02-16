مراقبة التعليم ببلدية الخمس تقيم ورشة عمل حول أعداد الكوادر لدعم قطاع التعليم .





الخمس 16 فبراير 2018 (وال)- أقام مكتب مراقبة التعليم ببلدية الخمس

بالتعاون مع المجلس البلدي و إشراف إدارة الخدمة الاجتماعية و الصحة

المدرسية بوزارة التعليم ورشة عمل بعنوان " تعزيز الأخلاق " .

وقد تناولت ورشة العمل التي استهدفت من خلالها الأخصائيين الاجتماعيين و

المرشدين بمدارس البلدية كيفية تشجيع و دعم قطاع التعليم و أعداد الكوادر

القادرة على مساعدة الطلبة و توفير الدعم لهم .

و حضر الحفل الختامي لورشة العمل مراقب التعليم بالبلدية و مدير مكتب

الأعلام بمكتب التعليم و رئيس اللجنة التسيرية لمؤسسات المجتمع المدني

بالبلدية و الدكتوره " فوزية بن غشير" مدير مكتب الخدمة الاجتماعية

بوزارة التعليم وعدد من موظفي مكتب الخدمة الاجتماعية بمكتب مراقبة

التعليم بالخمس .



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