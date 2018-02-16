محكمة استئناف أمريكية : قرار ترامب بشأن حظر السفر ينطوي على تمييز ضد المسلمين .





واشنطن 16 فبراير 2018م ( وال )- ذكرت مصادر اعلامية بريطانية أن محكمة

استئناف أمريكية في فرجينيا قضت بأن أحدث أمر أصدره الرئيس " دونالد

ترامب " بشأن حظر سفر أشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة ينتهك الدستور

الأمريكي لانطوائه على تمييز على أساس الدين .

وقالت وكالة (رويترز) للأنباء اليوم إن محكمة استئناف الدائرة الرابعة

الأمريكية في " ريتشموند " أصبحت ثاني محكمة استئناف اتحادية تصدر قرارا

ضد الحظر الذي أعلنه ترامب في سبتمبر من العام الماضي وأثار ردود فعل

عالمية كبيرة ، فضلا عن ردود الفعل القانونية والحقوقية داخل الولايات

المتحدة الامريكية.

واشارت الوكالة إلى أن المحكمة العليا كانت سمحت بسريان الحظر مع

استمرار تقديم طعون قضائية عليه ، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في

أبريل دفوعا بشأن مشروعية الحظر على أن تصدر حكمها بنهاية يونيو القادم

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