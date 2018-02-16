محكمة استئناف أمريكية : قرار ترامب بشأن حظر السفر ينطوي على تمييز ضد المسلمين .الجمعة ، 16-02-2018 - 16:16:00



واشنطن 16 فبراير 2018م ( وال )- ذكرت مصادر اعلامية بريطانية أن محكمة
استئناف أمريكية في فرجينيا قضت بأن أحدث أمر أصدره الرئيس " دونالد
ترامب " بشأن حظر سفر أشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة ينتهك الدستور
الأمريكي لانطوائه على تمييز على أساس الدين .
وقالت وكالة (رويترز) للأنباء اليوم إن محكمة استئناف الدائرة الرابعة
الأمريكية في " ريتشموند " أصبحت ثاني محكمة استئناف اتحادية تصدر قرارا
ضد الحظر الذي أعلنه ترامب في سبتمبر من العام الماضي وأثار ردود فعل
عالمية كبيرة ، فضلا عن ردود الفعل القانونية والحقوقية داخل الولايات
المتحدة الامريكية.
واشارت الوكالة إلى أن المحكمة العليا كانت سمحت بسريان الحظر مع
استمرار تقديم طعون قضائية عليه ، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في
أبريل دفوعا بشأن مشروعية الحظر على أن تصدر حكمها بنهاية يونيو القادم
.
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