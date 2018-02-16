منظمة غير حكومية : ( 350 ) مليون طفل يعيشون في مناطق حرب .
الجمعة ، 16- 02- 2018 - 16:10:00
لندن 16 فبراير 2018م ( وال )- أعلنت منظمة " أنقذوا الأطفال "
البريطانية أن عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الحروب والنزاعات ارتفع
إلى ( 350 ) مليون طفل .
ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن المنظمة غير الحكومية ، ومقرها لندن ،
في تقرير بعنوان "الحرب على الأطفال" إن نحو ( 165 ) مليون طفل من إجمالي
الـ ( 350 ) مليون يعيشون في مناطق تعاني من نزاعات شديدة الحدة".
وأضافت المنظمة أن العدد المذكور يمثل زيادة بنسبة ( 75 ) بالمائة
مقارنة بالوضع الذي كانت عليه حياة الأطفال في العالم مطلع التسعينيات".
وأرجعت مستشارة معنية بحقوق الإنسان في المنظمة " كارولين أنينغ "
ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراعات إلى كثرة عدد
النزاعات الحالية وطول فترتها ، مشيرة إلى أن هناك 3 دول هي الأكثر خطورة
على الأطفال ، وهي سوريا وأفغانستان والصومال .
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