منظمة غير حكومية : ( 350 ) مليون طفل يعيشون في مناطق حرب .





لندن 16 فبراير 2018م ( وال )- أعلنت منظمة " أنقذوا الأطفال "

البريطانية أن عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الحروب والنزاعات ارتفع

إلى ( 350 ) مليون طفل .

ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن المنظمة غير الحكومية ، ومقرها لندن ،

في تقرير بعنوان "الحرب على الأطفال" إن نحو ( 165 ) مليون طفل من إجمالي

الـ ( 350 ) مليون يعيشون في مناطق تعاني من نزاعات شديدة الحدة".

وأضافت المنظمة أن العدد المذكور يمثل زيادة بنسبة ( 75 ) بالمائة

مقارنة بالوضع الذي كانت عليه حياة الأطفال في العالم مطلع التسعينيات".

وأرجعت مستشارة معنية بحقوق الإنسان في المنظمة " كارولين أنينغ "

ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراعات إلى كثرة عدد

النزاعات الحالية وطول فترتها ، مشيرة إلى أن هناك 3 دول هي الأكثر خطورة

على الأطفال ، وهي سوريا وأفغانستان والصومال .

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