مسؤولون أمريكيون يحذرون من استمرار موسم الإنفلونزا ويدعون لتلقي التطعيم .





واشنطن 16 فبراير 2018م ( وال )- حذر مسؤولون أمريكيون اليوم الجمعة من

استمرار موسم الإنفلونزا ويدعون لتلقي التطعيم .

ونقلت مصادر اعلامية اليوم عن المسؤولين بالقطاع الصحي إن احتمال

إصابة البالغين الذين يتلقون تطعيما ضد الإنفلونزا يقل بنسبة 36 في المئة

بينما النسبة مرتفعة بين الأطفال وتصل إلى 59 في المئة.

وتوقع المسؤولون أن يستمر موسم الإنفلونزا الحالي ”العنيف“ لأسابيع

.

وقال أحد المسؤولين في تصريحات صحفية إن على من لم يتلق التطعيم

الحصول عليه على الرغم من مرور وقت كبير على بدء الموسم لأن ”بعض الوقاية

أفضل من عدمها“.

من جهتها قالت القائمة بأعمال مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض

والوقاية منها إن 63 طفلا بالولايات المتحدة توفوا بسبب الإنفلونزا هذا

الموسم وإن ثلاثة أرباعهم لم يلقحوا ضد المرض .

وأضافت أن موسم الإنفلونزا الحالي ما زال عنيفا وينطوي على تحد كبير

في ظل ارتفاع معدلات التردد على الأطباء بسبب وارتفاع معدلات النقل إلى

المستشفيات فإن كل الدلائل تشير إلى أن نشاط الإنفلونزا عال ويرجح أن

يستمر ذلك لعدة أسابيع قادمة .

وذكرت أن معدل ظهور أعراض الإنفلونزا يقترب من ذلك الذي شهده عام

2009 حين انتشر فيروس ( إتش1إن1 ) موضحة أن جميع أنحاء البلاد لم تسلم من

المرض في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال مسؤولون صحيون أمريكيون في شهر ديسمبر الماضي إن ما يصل إلى (

646 ) ألف شخص يفقدون حياتهم على مستوى العالم بسبب الإنفلونزا الموسمية

كل عام .

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