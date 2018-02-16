بلدية مصراته : على الجهات الخدمية والأمنية الراغبة في الاحتفال التنسيق مع اللجنة المشرفة بمقرها الكائن بفندق كلية التقنية الصناعية.الجمعة ، 16-02-2018 - 16:07:00



مصراته 16 فبراير 2018 (وال)- أعلنت بلدية مصراتة بأنّ الاحتفال الرسمي
للبلدية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير سيكون يوم
غد السبت ابتداءً من الساعة الرابعة مساء .
وأوضحت البلدية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك
" بان الاحتفال سيُقام بشارع طرابلس في المنطقة الممتدة من أمام قاعة
الشهداء وحتى سارية العلم وسط البلدية.
ودعت البلدية كافة الجهات الخدمية، والأمنية، ومؤسسات المجتمع المدني،
وكافة الجهات الخاصة ببلدية مصراتة، الراغبة بالمشاركة في الاحتفال
التنسيق والترتيب والتواصل مع اللجنة المشرفة على الاحتفالات، بمقرها
الكائن بفندق كلية التقنية الصناعية مصراتة، أو الاتصال بالرقم
(0913746365).

...( وال ) ....

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