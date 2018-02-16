سيالة يناقش في بوخارست مع وزير بيئة الاعمال والتجارة الروماني التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات .الجمعة ، 16-02-2018 - 15:49:00

بوخارست 16 فبراير 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في بوخارست الخميس مع وزير بيئة الاعمال والتجارة وريادة الاعمال الروماني "شتيفان رادو اوبريا " .
وناقش السيد الوزير مع الوزير الروماني عدد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين ليبيا ورومانيا بينها مجالات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة والزراعة والنقل والتدريب والتعليم والخدمات الصحية .
كما تناول الاجتماع بحث مقترحات بشأن التعاون في برنامج حاضنات لريادة الاعمال ودعم المشروعات الناشئة وبرامج دعم مشروعات الشباب وريادة الاعمال .
واستعرض شتيفان خلال الاجتماع تجربة رومانيا في مجال ريادة الاعمال مبديا استعداد بلاده تقديم الدعم لحكومة الوفاق من خلال الخبراء الرومان وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب الليبي .
وعبر الوزير الروماني عن رغبة رجال الاعمال والتجار والمستثمرين الرومان في الدخول الى السوق الليبي باعتباره سوق واعد .
ووجه السيد الوزير الدعوة لوزير بيئة الاعمال والتجارة الروماني وللمسؤولين ولرجال الاعمال وللمستمرين لزيارة ليبيا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا .
ورحب السيد الوزير برغبة الشركات الرومانية للعودة الى ليبيا والمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية واعادة الاعمار في مختلف المجالات .
(وال)

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
المجموعة العربية باليونسكو برئاسة ليبيا تلتقي المديرة العامة الجديدة للمنظمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا