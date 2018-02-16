سيالة يناقش في بوخارست مع وزير بيئة الاعمال والتجارة الروماني التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات .

بوخارست 16 فبراير 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في بوخارست الخميس مع وزير بيئة الاعمال والتجارة وريادة الاعمال الروماني "شتيفان رادو اوبريا " .

وناقش السيد الوزير مع الوزير الروماني عدد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين ليبيا ورومانيا بينها مجالات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة والزراعة والنقل والتدريب والتعليم والخدمات الصحية .

كما تناول الاجتماع بحث مقترحات بشأن التعاون في برنامج حاضنات لريادة الاعمال ودعم المشروعات الناشئة وبرامج دعم مشروعات الشباب وريادة الاعمال .

واستعرض شتيفان خلال الاجتماع تجربة رومانيا في مجال ريادة الاعمال مبديا استعداد بلاده تقديم الدعم لحكومة الوفاق من خلال الخبراء الرومان وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب الليبي .

وعبر الوزير الروماني عن رغبة رجال الاعمال والتجار والمستثمرين الرومان في الدخول الى السوق الليبي باعتباره سوق واعد .

ووجه السيد الوزير الدعوة لوزير بيئة الاعمال والتجارة الروماني وللمسؤولين ولرجال الاعمال وللمستمرين لزيارة ليبيا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا .

ورحب السيد الوزير برغبة الشركات الرومانية للعودة الى ليبيا والمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية واعادة الاعمار في مختلف المجالات .

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