الوطنية للنفط وشركة ايني الايطالية يبحثان تطوير حقول النفط البحرية .





طرابلس 16 فبراير 2018 (وال)- عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

" مصطفى صنع الله " مع المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للمحروقات،

" أنطونيو فيلا" اجتماعا لمناقشة ودراسة مشاريع ومخططات تطوير حقول النفط

البحرية .

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس إلى لمختنقات

التي تواجه سير العمل بعدد من حقول النفط البرية التابعة لشركة مليتة

للنفط والغاز.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الملاك لشركة مليتة للنفط والغاز، ومدير عام

الاستكشاف والإنتاج المكلف، إلى جانب عدد من المدراء والمستشارين

بالمؤسسة الوطنية وشركة إيني.



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