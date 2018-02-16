المعهد الوطني للإحصاء : أرقام قياسية للصادرات الإيطالية العام الماضي .





روما 16 فبراير 2018م ( وال ) - كشفت المعهد الوطني للإحصاء الايطالي أن

الصادرات الايطالية سجلت أرقاما قياسيا في عام 2017 الماضي ، حيث ارتفعت

، مقارنة بالعام 2016 ، بنسبة 7.4 في المائة .

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن بيانات صدرت اليوم الخميس عن

المعهد أن صادرات البلاد من السلع بلغت ( 448 ) مليار يورو ، في حين سجلت

الواردات ( 400 ) مليار يورو ، وذلك بفضل نموها العام الماضي بشكل أكبر

بالمقارنة مع الصادرات ( 9 في المائة ) .

وبلغ فائض الميزان التجاري ( 47.5 ) مليار يورو ، والذي يرتفع إلى (

81 ) مليار في حالة عدم اعتبار الواردات في قطاع الطاقة.

ووفق للمعهد ، فإن صادرات السلع الايطالية إلى سوق الاتحاد الاوروبي

نمت بصورة أقل مقارنة بتلك التي استهدفت الاسواق العالمية الاخرى، حيث

ارتفعت في الأولى بمعدل ( 6.7 ) في المائة وفي الأخيرة بنسبة ( 8.2 ) في

المائة .

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