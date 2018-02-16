المعهد الوطني للإحصاء : أرقام قياسية للصادرات الإيطالية
العام الماضي .
الجمعة ، 16- 02- 2018 - 15:42:00
روما 16 فبراير 2018م ( وال ) - كشفت المعهد الوطني للإحصاء الايطالي أن
الصادرات الايطالية سجلت أرقاما قياسيا في عام 2017 الماضي ، حيث ارتفعت
، مقارنة بالعام 2016 ، بنسبة 7.4 في المائة .
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن بيانات صدرت اليوم الخميس عن
المعهد أن صادرات البلاد من السلع بلغت ( 448 ) مليار يورو ، في حين سجلت
الواردات ( 400 ) مليار يورو ، وذلك بفضل نموها العام الماضي بشكل أكبر
بالمقارنة مع الصادرات ( 9 في المائة ) .
وبلغ فائض الميزان التجاري ( 47.5 ) مليار يورو ، والذي يرتفع إلى (
81 ) مليار في حالة عدم اعتبار الواردات في قطاع الطاقة.
ووفق للمعهد ، فإن صادرات السلع الايطالية إلى سوق الاتحاد الاوروبي
نمت بصورة أقل مقارنة بتلك التي استهدفت الاسواق العالمية الاخرى، حيث
ارتفعت في الأولى بمعدل ( 6.7 ) في المائة وفي الأخيرة بنسبة ( 8.2 ) في
المائة .
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