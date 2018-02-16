فرع الهيئة العامة للتضامن الاجتماعي الوسطى سرت توزع مساعدات على اسر المعاقين والعجزة بسرت.الجمعة ، 16-02-2018 - 15:35:00



سرت 16 فبراير 2018(وال) أكد مدير فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن
الاجتماعي بسرت "يوسف النواري " أن الهيئة قدمت مساعدات إنسانية لأسر
المعاقين بسرت فى اطار اهتمامها بشريحة المعاقين وتخفيف الأعباء المالية
على أسرهم .
وأفاد " النواري " في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت بأنه تم
توزيع أكثر من ألفي ومائتان كيس حفاظات بأحجام مختلفة على المعاقين من
خلال لجنة مشرفة على المساعدات .مؤكدا بان هذه المساعدات وفرتها
الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وخصصتها لشرائح المعاقين والعجزة
.

...(وال _ سرت) ...

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
مستشفى جراحة الحروق والتجميل يعلن عن رغبته في التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال خدمات النظافة العامة .
المجموعة العربية باليونسكو برئاسة ليبيا تلتقي المديرة العامة الجديدة للمنظمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا