فرع الهيئة العامة للتضامن الاجتماعي الوسطى سرت توزع مساعدات على اسر المعاقين والعجزة بسرت.





سرت 16 فبراير 2018(وال) أكد مدير فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن

الاجتماعي بسرت "يوسف النواري " أن الهيئة قدمت مساعدات إنسانية لأسر

المعاقين بسرت فى اطار اهتمامها بشريحة المعاقين وتخفيف الأعباء المالية

على أسرهم .

وأفاد " النواري " في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت بأنه تم

توزيع أكثر من ألفي ومائتان كيس حفاظات بأحجام مختلفة على المعاقين من

خلال لجنة مشرفة على المساعدات .مؤكدا بان هذه المساعدات وفرتها

الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وخصصتها لشرائح المعاقين والعجزة

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