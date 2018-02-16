لجنة مكافحة العدوى تقوم بتعقيم عناية القلب بمستشفى بن سينا بسرت
وعدد من الأقسام الإيوائية.
الجمعة ، 16- 02- 2018 - 15:39:00
سرت 16 فبراير 2018 (وال) قامت لجنة مكافحة العدوى بعملية تعقيم شامل
لعناية القلب بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت وكذلك الأقسام الإيوائية
بالمستشفى منها أقسام الجراحة والباطنة والأطفال والنساء والولادة .
وأفاد مصدر طبي بالمستشفى مراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت بان اللجنة
التي قامت بتعقيم شامل للعناية والأقسام الإيوائية الطبية عناصر فنية
وطنية متخصصة برئاسة المهندس " عبدالمنعم اعويدات" ، مضيفا بأن التعقيم
شمل المعدات الطبية والجدران والأسرة الطبية وكافة الإمكانيات بعناية
القلب والأقسام الإيوائية .
...(وال _ سرت)...