لجنة مكافحة العدوى تقوم بتعقيم عناية القلب بمستشفى بن سينا بسرت وعدد من الأقسام الإيوائية.





سرت 16 فبراير 2018 (وال) قامت لجنة مكافحة العدوى بعملية تعقيم شامل

لعناية القلب بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت وكذلك الأقسام الإيوائية

بالمستشفى منها أقسام الجراحة والباطنة والأطفال والنساء والولادة .

وأفاد مصدر طبي بالمستشفى مراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت بان اللجنة

التي قامت بتعقيم شامل للعناية والأقسام الإيوائية الطبية عناصر فنية

وطنية متخصصة برئاسة المهندس " عبدالمنعم اعويدات" ، مضيفا بأن التعقيم

شمل المعدات الطبية والجدران والأسرة الطبية وكافة الإمكانيات بعناية

القلب والأقسام الإيوائية .



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