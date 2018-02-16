لجنة مكافحة العدوى تقوم بتعقيم عناية القلب بمستشفى بن سينا بسرت وعدد من الأقسام الإيوائية.الجمعة ، 16-02-2018 - 15:39:00



سرت 16 فبراير 2018 (وال) قامت لجنة مكافحة العدوى بعملية تعقيم شامل
لعناية القلب بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت وكذلك الأقسام الإيوائية
بالمستشفى منها أقسام الجراحة والباطنة والأطفال والنساء والولادة .
وأفاد مصدر طبي بالمستشفى مراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت بان اللجنة
التي قامت بتعقيم شامل للعناية والأقسام الإيوائية الطبية عناصر فنية
وطنية متخصصة برئاسة المهندس " عبدالمنعم اعويدات" ، مضيفا بأن التعقيم
شمل المعدات الطبية والجدران والأسرة الطبية وكافة الإمكانيات بعناية
القلب والأقسام الإيوائية .

...(وال _ سرت)...

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