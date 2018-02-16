سيالة يلتقي في بوخارست مع السفراء العرب المعتمدين في رومانيا .

بوخارست 16 فبراير 2018 (وال)- التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في بوخارست الخميس على طاولة عشاء مع السفراء العرب المعتمدين في رومانيا .

وتم خلال اللقاء التطرق الى العلاقات العربية الاوروبية ومجالات التعاون العربي مع جمهورية رومانيا .

واستمع سيالة الى معلومات وافية حول التعاون المشترك بين الدول العربية ورومانيا في عدد من المجالات .

وتحدث السيد الوزير عن الوضع الراهن في ليبيا ومبادرة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا والجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني لتوحيد المؤسسات وتجاوز حالة الانقسام السياسي بالاضافة الى ماحققته من انجازات في حربها ضد الارهاب والقضاء على تنظيم داعش الارهابي والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر .

وعقب اللقاء اجرت القناة الفضائية الرومانية الرسمية دي جي 24 لقاء متلفز مع السيد الوزير تحدث خلاله عن الاوضاع العامة في ليبيا والتحديات التي تواجه الليبيين في الظرف الراهن خاصة مايتعلق بتحقيق الاستقرار السياسي وفرض الامن والمصالحة الوطنية .

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