ألمانيا ترصد مبلغ ( 18) مليون يورو لتعزز مراقبة الحدود الليبية التونسية .





برلين 16 فبراير 2018(وال)- قررت الحكومة الألمانية تقديم ( 18 ) مليون

يورو بهدف حماية الحدود الليبية التونسية من تسلل الإرهابيين ولمكافحة

المهربين وأعمال التهريب.

ونقلت وكالة "DW" الألمانية عن صحيفة "نويه أوسنابروكه تسايتونغ"، قولها

إن رصد المبلغ جاء في رد الحكومة الألمانية على مساءلة خطية من قبل حزب

اليسار بهذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة أن المبلغ المذكور سيُرصد لتركيب أنظمة إلكترونية متطورة

لمراقبة الحدود عبر أجهزة مثبتة ومحمولة. كما سيتم إنشاء مراكز مراقبة

جديدة تابعة للشرطة وللجيش في عمق الصحراء.

وتهدف المساعدات إلى توسيع نظام المراقبة الذي أنشأته أمريكا على الحدود

الليبية، ليصل إلى منطقة تيطاون التونسية على الحدود الليبية الجزائرية.



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