هيئة الأركان التركية : تحطم طائرة تدريب عسكرية تركية بإزمير ومقتل طياريها .





عمان 16 فبراير 2018م ( وال ) -أعلن بيان لهيئة الأركان التركية اليوم

الجمعة عن تحطم طائرة تدريب عسكرية في " إزمير " ومقتل طيارين اثنين.

ونقلت وكالة الانباء التركية الاناضول عن البيان أن الاتصال

بالطائرة انقطع بعد إقلاعها من القاعدة الجوية الرئيسية في " تشيلي "

بولاية " إزمير " وتم العثور على حطام الطائرة وجثتي الطيارين ، مشيرة

إلى أن الطائرة أقلعت بغرض التدريب.

ولفت البيان إلى أن التحقيق مستمر في الحادثة دون أن يذكر سبب

تحطمها .

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