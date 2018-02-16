هيئة الأركان التركية : تحطم طائرة تدريب عسكرية تركية بإزمير ومقتل طياريها .الجمعة ، 16-02-2018 - 15:28:00



عمان 16 فبراير 2018م ( وال ) -أعلن بيان لهيئة الأركان التركية اليوم
الجمعة عن تحطم طائرة تدريب عسكرية في " إزمير " ومقتل طيارين اثنين.
ونقلت وكالة الانباء التركية الاناضول عن البيان أن الاتصال
بالطائرة انقطع بعد إقلاعها من القاعدة الجوية الرئيسية في " تشيلي "
بولاية " إزمير " وتم العثور على حطام الطائرة وجثتي الطيارين ، مشيرة
إلى أن الطائرة أقلعت بغرض التدريب.
ولفت البيان إلى أن التحقيق مستمر في الحادثة دون أن يذكر سبب
تحطمها .
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