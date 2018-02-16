الوطنية للنفط توقع عقد مشروع إعادة تأهيل طريق إجدابيا الواحات .





طرابلس 16 فبراير 2018(وال)- أعلنت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة

الوطنية للنفط عن توقيع عقد مشروع أعمال صيانة طريق إجدابيا جالو بعد أن

أخذت المؤسسة على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل وصيانة الأجزاء الأكثر

تضررا من هذا الطريق الهام.

وأفادت مصادر بالمؤسسة الوطنية للنفط وكالة الأنباء الليبية بأن هذا

المشروع يعتبر جزءا من المشاريع التنموية لإدارة التنمية المستدامة في

منطقة الواحات التي وضعت مشروع صيانة الطريق بين أولوياتها للحفاظ على

أرواح وسلامة المواطنين في المنطقة بالإضافة إلى مستخدمي القطاع في

الحقول النفطيّة.

وأضافت المصادر أن بان عمليات الصيانة هذه سبقتها دراسة مفصلة من قبل

مجموعة من الخبراء والمهندسين المكلفين بالإشراف على مشروع الصيانة

ومتابعة تنفيذه على أفضل وجه وتحديد أفضل السبل لتحسين وضع هذا الطريق

الهام والذي يلغ طوله 250 كلم.

ويتمنى مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن يساهم هذا المشروع بتسهيل

وتأمين المسافرين بعد أن وافق على البدء بالمشروع لتكون المؤسسة الجهة

الراعية بالكامل لجميع أعمال الصيانة.



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