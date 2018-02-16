صنع الله يبحث مع عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب خطط المؤسسة للمحافظة على الإنتاج .





طرابلس 16 فبراير 2018(وال)- عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية

للنفط " مصطفى صنع الله " مساء أمس اجتماعا مع عضو مجلس النواب وعضو

لجنة الطاقة بالمجلس " فتحي القباصي " لمناقشة خطط المؤسسة للمحافظة على

الإنتاج والمشاريع القادمة .

وقد تناول الاجتماع مناقشة كافة التحديات التي تواجهها المؤسسة الوطنية

للنفط بسبب عدم استلامها للمخصصات المالية المطلوبة وفق مشروع الميزانية

الذي تم تقديمه لوزارة المالية ووزارة التخطيط والأثر السلبي على أداء

القطاع.إضافة إلى دراسة مشروعات المسؤولية الاجتماعية وبرامج التنمية

المستدامة في مناطق عمليات المؤسسة.

كما تم مناقشة مؤتمر الطاقات المتجددة و البيئة الذي ستحتضنه واحة أوجلة

في الفترة من 24 إلى 26 من شهر فبراير الجاري و قد أكد السيد " مصطفى

صنع الله " مواصلة دعم المؤسسة الوطنية للنفط لهذه الملتقيات في إطار

المسؤولية الاجتماعية و باعتبار أن السكان المحليين في مناطق عمليات

المؤسسة هم شركاء رئيسيون للمؤسسة .

بدوره أثنى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الطاقة بالمجلس " فتحي القباصي "

على أداء المؤسسة و العاملين بقطاع النفط و وعد بتقديم الدعم اللازم

لإنجاح عمل المؤسسة وتذليل المصاعب التي تواجهها.



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