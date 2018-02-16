مباحثات أممية مصرية حول جهود تسوية الأزمة السياسية في ليبيا .





برلين 16 فبراير 2018(وال)- بحث سكرتير عام الأمم المتحدة " أنطونيو

جوتيريس " اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية المصرية " سامح شكري" عددا من

القضايا في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها ملف الأزمة الليبية .

وتم خلال اللقاء الذي اقيم على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن،بحث سبل

التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الإقليمية المختلفة

وعلى رأسها الملف الليبي والجهود المبذولة لتسوية الأزمة الليبية .

وأعرب وزير الخارجية المصرية، عن تطلع بلاده إلى تقديم كافة أشكال الدعم

للأمم المتحدة في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة، منوهاً إلى

أهمية الدور والرعاية الأممية لدفع مباحثات وجهود السلام، لاسيما في

ليبيا وسوريا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة ملف مكافحة الإرهاب، حيث تم تبادل وجهات النظر

حول سبل توحيد الجهود الدولية في مواجهة تهديد الإرهاب المتصاعد ومواجهة

أفكار التطرف بمنطقة الشرق الأوسط .



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