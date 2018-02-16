المجلس البلدي سرت يبحث مع أولياء أمور أطفال مرض التوحد المشاكل والصعوبات التي تواجههم .





سرت 16 فبراير 2018(وال)- اجتمع عضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة

ملفات دوى الإعاقة والجرحى والتخطيط " خالد مصطفى حسين" أمس مع عدد من

أولياء أمور الأطفال الدين يعانون من مرض التوحد بالمدينة.

وقال مصدر إعلامي بسرت لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة إن

الاجتماع تم خلالة مناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجه أطفال مرض

التوحد والبحث في آلية مناسبة لتحقيق مطالبهم بإقامة مركز صحي خاص

بأطفال مرض التوحد للاهتمام بهم وتوفير كافة السبل والإمكانيات اللازمة

لهذه الشريحة .

وأكد عضو المجلس البلدي سرت خلال اللقاء إلى أنه سيتم دعوة كافة الجهات

الحكومية وصندوقي التضامن الاجتماعي والتضامن الاجتماعي والصحة بسرت

بضرورة التعاون مع شريحة مرضى التوحد وتقديم المساعدات والتسهيلات لهم من

خلال التنسيق مع المجلس البلدي للمدينة .



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