عميد بلدية سرت يبحث مع مدراء مكاتب شركات الوقود ضرورة إيداع السيولة بالمصارف .





سرت 16 فبراير 2018(وال) اجتمع عميد بلدية سرت " مختار المعداني " مع

مدراء مكاتب شركات ليبيا نفط وشركة الراحلة وعدد من مشرفي المحطات بسرت .

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت لوكالة الأنباء الليبية إن

الاجتماع تم خلاله الاطمئنان على توفر الوقود والتزود المتواصل من خلال

مستودع الوسطى بالوقود لكافة المحطات .

كما تم الاتفاق على ضرورة إعداد تقرير شهري لمكاتب شركات الوقود عن

الوقود بأنواعه وإحالته للبلدية وأيضا الاتفاق على أن تقوم تشاركيات

الوقود بإيداع السيولة النقدية من مبيعات بالمصارف التجارية العاملة

بسرت للمساهمة في توفير السيولة النقدية للمواطنين .





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