الاتفاق بين ليبيا ورومانيا على تعزيز التعاون والمساهمة في المشاريع التنموية بليبيا .

بوخارست 16 فبراير 2018 ( وال ) -اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة امس الخميس مع وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال بجمهورية رومانيا شتيفان رادو أوبريا وذلك بمقر الوزارة ببوخارست .

وناقش الوزيران بحسب المكتب الاعلامي للوزارة مجالات التعاون الممكنة بين البلدين الصديقين و استعرضا إمكانية التعاون الثنائي في مجالات الأستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواشي والري

والنقل والتدريب والتعليم وقطاع الخدمات الصحية .

كما تناول الاجتماع مقترحات للتعاون في برامج إنشاء حاضنات لريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة وبرامج دعم مشروعات الشباب وريادة الأعمال .

واستعرض الوزير الروماني تجربة بلاده الناجحة في مجال ريادة الأعمال وأبدى استعداد حكومة بلاده لتقديم كل الدعم لحكومة الوفاق الوطني بتوفير الخبراء وتبادل الخبرات والمعلومات للإطلاع على التجربة الرومانية الناجحة للجانب الليبي .

كما أبدى رغبة ونية رجال الأعمال والتجار والمستثمرين في رومانيا للولوج إلى السوق الليبي باعتباره سوق واعد و مثمر .

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على الرغبة المشتركة بضرورة توسيع التعاون بين ليبيا وجمهورية رومانيا من خلال المساهمة في المشاريع التنموية وزيادة التبادل التجاري والتعاون الثنائي في كافة المجالات .

وفي ختام الاجتماع رحب سيالة برغبة الشركات الرومانية بالمشاركة في المشاريع الإنمائية و الإنشائية .

ووجه الدعوة للوزير الروماني لزيارة ليبيا وللمسؤولين بالحكومة وللمستثمرين ورجال الأعمال بالبلد الصديق رومانيا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا .