سيالة يلتقي ببوخارست نائبة رئيس الوزراء في رومانيا .

بوخارست 16 فبراير 2018 ( وال )- بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ، مع نائبة رئيس الوزراء بجمهورية رومانيا آنا بريشال ، بقصر فكتوريا بالعاصمة بوخارست، أمس الخميس ،العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، وتطوير العلاقات بين ليبيا وجمهورية رومانيا وتطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

وأكد الجانبان ،بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة على تعزيز التعاون وأهميته في فتح آفاق واسعة لتطوير العلاقات وتناميها في مختلف المجالات مؤكدين عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين ،بالإضافة إلى الفرص الواعدة الممكن استثمارها لتحقيق مصالح البلدين ورفع مستوى التجارة والاستثمار .

وأكد وزير الخارجية محمد سيالة أن ليبيا تعتبر جمهورية رومانيا دولة صديقة تجمعها معها المصالح المشتركة .

يشار بأن سيالة شارك ببوخارست في الدورة التانية عشر لاجتماع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للجزء السياسي رفيع المستوى كمتحدث رسمي بحضور وفود برلمانية دولية يمثلون اكتر من تلاتين دولة عضو في منطقة البحر المتوسط .



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