العليا للانتخابات: إغلاق باب التسجيل وعدد الناخبين يقارب مليونين ونصف .

طرابلس 16 فبراير 2018 ( وال ) -أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إغلاق باب سجل الناخبين، من منتصف ليل الخميس الموافق 15 فبراير 2018، بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات، إن إجمالي عدد المسجلين لحظة إغلاق باب التسجيل، بلغ 2 مليونين و432 ألفًا و502 ناخبين، بينهم مليون و399 ألفًا و540 رجلاً، فيما بلغت نسبة النساء مليونًا و32 ألفًا و962 ناخبة.

ودعت المفوضية، المواطنين المقيمين في الخارج إلى سرعة التسجيل على الرابط التالي (voteabroad)، حتى نهاية فبراير الجاري.





... (وال )...



