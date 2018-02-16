وقفة تضامنية امام القنصلية الاميركية في جوهانسبورغ دعما لفلسطين.



جوهانسبرغ 16 فبرابر -2018 ( وال) - نظم الحزب الشيوعي الجنوب افريقي،

اليوم الجمعة، وقفة تضامنية امام القنصلية العامة في مدينة جوهانسبيرغ،

تحت شعار "يوم العمل من أجل فلسطين".

واعتصم المئات بقيادة نائب السكرتير العام للحزب وبمشاركة الحزب

الحاكم على مستوى المقاطعات واتحاد نقابات العمال ولجان التضامن وغيرهم

من الأطر، أثناء الفاعلية وتم قراءة رسالة مطالب باسم القوى المشاركة

موجهة إلى الرئيس الأمريكي دولاند ترامب على رأسها الغاء قراره الاعتراف

بالقدس عاصمة لإسرائيل والغاء نقل السفارة الامريكية اليها فورا.

كما طالبوا من الادارة الامريكية وقف تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح الذي

يستخدمه لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، والضغط على اسرائيل لرفع

حصارهاعن الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، واعتراف الادارة الامريكية

بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وعودة اللاجئين

وإطلاق سراح الأسرى، والعمل على تدمير الجدار العنصري .

...(وال)...