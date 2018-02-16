للموقع - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 16 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : مازالت أغلب مناطق الشمال الشرقي تتأثر هذا اليوم

بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب

رعدية وسقوط حبات البرد خاصة على المرتفعات الجبلية بينما يميل الطقس

للإستقرار النسبي على بقية المناطق.



* رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية مع

إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة

السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ،

ودرجات الحـرارة القصـوى تتـراوح مابين (13-18) درجة مئوية وتسجل ارتفاع

بسيط يوم الأحد على أغلب المناطق .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

تتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب المناطق مع سقوط أمطار

متفرقة ويتوقع أن تكون جيدة على الجبل الأخضر ومناطق أقصى الساحل الشرقي

قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد خاصة على المرتفعات

الجبلية ، والرياح شمالية غربية نشطـة السرعة إلى قويــة أحيانا قد تصل

إلى (50) كم/س ، ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (14-20) درجة

مئوية ولا تتجاوز هذا اليوم (12) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية حفيفة على

معتدلة السرعة ،ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (17-23) درجة

مئوية.



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة

السرعة تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى

معتدلة ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (18-22) درجة مئوية .

( وال )