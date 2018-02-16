رئيس اللجنة الاستشارية العُليا للعلاج ينوه بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة من خلال برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا .







طرابلس 16 فبراير 2018 ( وال )- نوه رئيس اللجنة الاستشارية العُليا

للعلاج د.هاشم بالخير"بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة من خلال برنامج

تعزيز النظام الصحي في ليبيا ، خصوصاً دور إدارة الرعاية الصحية الأولية

في تنفيذ برنامج تطوير حزمة الخدمات الصحية الأساسية؛ مؤكداً على ضرورة

التقدم "خطوة " إلى الأمام والدفع بفكرة توطين العلاج بالداخل و" إحياء"

المستشفيات العامة.

وأكد "بالخير" خلال اجتماعٍ عقدته اللجنة الاستشارية العُليا للعلاج مع

مدراء المستشفيات والمراكز التخصصية العامة؛ بحضور مدير إدارة المستشفيات

" محمد العبيدي" ورئيس قسم تعليم التمريض بإدارة التمريض " أبوبكر الدبر"

؛ أنه لابد من استغلال الموارد المتاحة بالشكل " الأمثل" وتحسين تقديم

خدمات العلاج للمواطنين ، لافتا في هذا الصدد إلى وجود قوانينَ سابقة

تحول دون تطوير النظام الصحي في ليبيا .ويأتي الاجتماع بحسب تصريحات "بالخير" لدعم المستشفيات العامة من أجل

توطين العلاج بالداخل والاستفادة من الموارد المتاحة في الجانب التشخيصي

والعلاجي .

وأكد خلاله عضو اللجنة الإستشارية العليا للعلاج د.اسماعيل سيالة" على

ضرورة أن يكون التعاقد بين وزارة الصحة والقطاع الخاص مبنياً على نظام

اعتماد محلي من خلال إدارة القطاع الخاص.

كما يرى "سيالة" أهمية أن يكون لمعاهد التمريض المتوسطة دور حقيقي في

إعادة تأهيل عناصر التمريض بعد مرحلة التخرج؛ مضيفاً " يجب أن تكون

الدورات التدريبية الخاصة برفع كفاءة عناصر التمريض " إجبارية" ووفق خطة

تطوير واضحة بما يقدم حلولاً حقيقية وعلى المدى الطويل أيضاً.

وأكد على أهمية تفرغ الأطباء العاملين بالقطاع الخاص؛ مشيراً إلى أن

طريقة العمل المتبعة حالياً تعطي "حافزاً كبيراً" للأطباء "للهجرة" من

القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وتحدث رئيس قسم تعليم التمريض بإدارة التمريض د.أبوبكر الدبر" عن "ثمارٍ

ستقطف " بعد تخريج أول دفعة لعناصر التمريض المؤهلة خلال شهر سبتمبر

القادم؛ وافتتاح 20 معهد لتعليم التمريض داخل المراكز التخصصية وسط وغرب

وجنوب ليبيا..مشيراً إلى التحدي الكبير الذي يشكله نقص عناصر التمريض

المؤهلة أمام تقديم الخدمات داخل المستشفيات والمراكز الصحية ، وأكد على

أن من يتم قبولهم للدراسة هم من اجتازوا امتحان قبول مركزي تجريه إدارة

التمريض بوزارة الصحة.

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