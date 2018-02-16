إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس .





رام الله 16- فبراير-2018 (وال) - أصيب أربعة شبان فجر اليوم الجمعة،

بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة

نابلس.

وحسب وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " فقد اندلعت المواجهات عقب

اقتحام آليات الاحتلال العسكرية المدينة من عدة محاور، أطلق خلالها جنود

الاحتلال الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه

المواطنين ومنازلهم.

وأفادت وكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء وحارات في البلدة

القديمة بنابلس، تركزت في حارتي القريون والقيسارية، كذلك الأحياء

الشرقية من المدينة.

وأوضحت، أن الاحتلال اقتحم عددا من منازل المواطنين وأجرى تفتيشا واسعا

فيها، واعتقل الشاب محمد حمامي "20 سنة"، من منزله في حارة القريون، كما

قام بإعطاب عدد من إطارات السيارات، في حين اعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد

من المنازل ونشروا قناصتهم عليها.

واشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال تجري اقتحامات ليلية لمنازل

المواطنين في البلدة القديمة بنابلس، وتعيث فيها خرابا مستخدمة الكلاب

البوليسية، كما تتعمد ترويع المواطنين خاصة النساء والأطفال، بحثا عمن

تدعي أنهم مطلوبون لديها.

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