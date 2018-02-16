اشتعال نيران في سفينة تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ.





موسكو 16 فبراير 2018 (وال) - شب حريق في سفينة روسية مضادة للغواصات

تابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام

محلية اليوم الجمعة.

وقال متحدث بمركز التنسيق والإنقاذ البحري لوكالة أنباء " وفوستي ريا"

الروسية" نعمل على إخماد النيران التي شبت في السفن "مشيرا إلى أنه تم

إخلاء طاقم السفينة.

وأظهر مقطع فيديو مصور نُشر على شبكة الانترنت تصاعد الدخان الكثيف من

السفينة مارشال شابوشينكوف، التي كانت قيد الإصلاح .

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي أسطول المحيط الهادئ والمنطقة

العسكرية الشرقية.

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