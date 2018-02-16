وزارة الصحة تعلن عن رغبتها في التعاقد مع شركات مزاولة النشاط الاقتصادي المتخصصة في مجال النظافة العامة والبستنة ومكافحة القوارض .







طرابلس 16 فبراير 2018 (وال) - أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق

الوطني عن رغبتها في التعاقد مع شركات مزاولة النشاط الاقتصادي المتخصصة

في مجال النظافة العامة والبستنة ومكافحة القوارض .

وأهابت الوزارة بالشركات المعنية والراغبة في تقديم عروضها للتعاقد مع

وزارة الصحة إلى الإسراع في إتمام اجراءات التعاقد .. مشيرة إلى أن يوم

الخميس الموافق 22/02/2018 سيكون آخر موعد لتقديم العروض ، ومشددة على

أن تكون العروض مصحوبة بالعرض المالي والفني للشركة؛ ومتضمنة الموقف

المالي للشركة؛ سنوات الخبرة ؛ إذن مزاولة النشاط.

كما يجب أن تُقدم العروض في أظرف مغلقة بالشمع الأحمر ، علماً بأن الشركة

ستخضع لفترة تجريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر .

(وال)