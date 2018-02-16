وزارة الصحة تعلن عن رغبتها في التعاقد مع شركات مزاولة النشاط الاقتصادي المتخصصة في مجال النظافة العامة والبستنة ومكافحة القوارض .الجمعة ، 16-02-2018 - 11:02:00




طرابلس 16 فبراير 2018 (وال) - أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق
الوطني عن رغبتها في التعاقد مع شركات مزاولة النشاط الاقتصادي المتخصصة
في مجال النظافة العامة والبستنة ومكافحة القوارض .
وأهابت الوزارة بالشركات المعنية والراغبة في تقديم عروضها للتعاقد مع
وزارة الصحة إلى الإسراع في إتمام اجراءات التعاقد .. مشيرة إلى أن يوم
الخميس الموافق 22/02/2018 سيكون آخر موعد لتقديم العروض ، ومشددة على
أن تكون العروض مصحوبة بالعرض المالي والفني للشركة؛ ومتضمنة الموقف
المالي للشركة؛ سنوات الخبرة ؛ إذن مزاولة النشاط.
كما يجب أن تُقدم العروض في أظرف مغلقة بالشمع الأحمر ، علماً بأن الشركة
ستخضع لفترة تجريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر .
(وال)

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