اللجنة المشكلة من وزارة التعليم للتواصل مع صندوق التأمين الصحي تعقد إجتماعها الأول .







طرابلس 16 فبراير 2018 (وال) - عقد الخميس بمقر وزارة التعليم

بطرابلس الإجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار وزير التعليم رقم (106) بشأن

التواصل مع صندوق التأمين الصحي العام لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي

قطاع التعليم.

وناقش المجتمعون آلية توفير البيانات المتعلقة بموظفي قطاع التعليم

وإحالتها لصندوق التأمين العام والتأكيد على سرية البيانات وكيفية تجميع

البيانات لكل العاملين بقطاع التعليم حتي تتمكن اللجنة من أداء عملها

بالشكل الذي يضمن إستفادة العاملين من خدمات صندوق التأمين الصحي.

كما ناقشوا في البنذ الثاني من جدول أعمالهم آلية التواصل مع صندوق

التأمين الصحي العام وتحديد إجتماع تقابلي معهم لتوضيح بعض النقاط التي

تهم موظفي قطاع التعليم .. مؤكدين على ضرورة معرفة البيانات المطلوبة من

الصندوق بشكل واضح إختصارا للجهد والوقت.

وقدم " أ. طارق البي وأ. محمد عمر" مندوبي الهيئة الوطنية للتعليم

التقني والفني عرضا ضافياً عن الآليه والخطوات التي تساعد على تنفيذ

برنامج التأمين الصحي لموظفي قطاع التعليم بإعتبار للهيئة خطوات في هذا

الإتجاه.

ومن جهته أكد الدكتور"سعيد معيوف" رئيس اللجنة على ضرورة التواصل

بين أعضاء اللجنة بشكل مستمر حتي ينجزوا ما كلفوا به من مهام على ان تكون

هناك إجتماعات مستمرة.

وحضر الإجتماع الدكتور"سعيد معيوف" رئيس اللجنة والدكتورة " أمال لابا"

مقررة اللجنة والدكتور"جمال الصغير" مدير إدارة الجامعات وأ. طارق محمد

البي" وأ. محمد مفتاح عمر" عن الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني ..

كما حضر الإجتماع أيضا المهندسة " فهيمة الشكشوكي" عن إدارة المعلومات

والتوثيق وأ. شعبان امبية" عن جامعة طرابلس .

( وال )