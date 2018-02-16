مجلس الشيوخ الامريكي يرفض خطة ترامب بشأن الهجرة.





واشنطن 16 فبراير 2018 (وال) - رفض مجلس الشيوخ الامريكي مس الخميس خطة

مشتركة للحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن الهجرة تحمي نحو 1,8 مليون

مهاجر من "الحالمين" من خطر الترحيل، كما رفض خطة طرحها الرئيس دونالد

ترامب لحل هذه المسألة.

وكان امام نواب مجلس الشيوخ خياران، الأول مشروع قانون توافقي يوفر لنحو

1,8 مليون مهاجر من "الحالمين" مسارا ينتهي بمنحهم الجنسية خلال مهلة من

10-12 عاما ويعزز التدابير الأمنية على الحدود، والثاني خطة ترامب التي

تتضمن الإجراءات نفسها لكن مع تقييد الهجرة الشرعية الى البلاد.

وحاز مشروع القانون الحزبي المشترك على دعم 54 صوتا مقابل 45 صوتا رافضا،

لكنه فشل، بفارق ستة اصوات فقط، في الحصول على تأييد 60 صوتا، وهو الحد

الأدنى الضروري لتمرير اي قانون في الكونغرس المنقسم بين الحزبين بهامش

ضيق للغاية.

كما سقطت خطة ترامب بحصولها على 39 صوتا مقابل رفض ستين صوتا، وصوّت 14

سناتورا جمهوريا مع معظم الديموقراطيين ضد هذه الخطة.

وكانت خطة ترامب تتضمن انهاء "قرعة البطاقات الخضراء" (غرين كارد)، وهو

برنامج مستمر منذ 28 عاما لتنويع الأماكن التي يأتي منها المهاجرون.

وتحد خطة ترامب ايضا من الهجرة المرتبطة بلم الشمل، وتتضمن تخصيص 25

مليار دولار لتدابير أكثر صرامة بشأن الهجرة منها بناء جدار على الحدود

الأميركية المكسيكية كان ضمن وعود الحملة الانتخابية لترامب في العام

2016.

ورفض المجلس مقترحين اخرين بخصوص المسألة التي قد تعصف بمستقبل مئات

الالاف من المهاجرين.

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