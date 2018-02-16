محافظ المركزي التونسي الجديد يتعهد "باجراءات استثنائية" لانعاش الاقتصاد.





تونس 16- فبراير 2018 (وال) - عين البرلمان التونسي أمس الخميس "مروان

العباسي" المسؤول السابق بالبنك الدولي، محافظا جديدا للبنك المركزي

التونسي بعد يوم من استقالة المحافظ السابق الشاذلي العياري.

وتعهد العباسي "بإجراءات استثنائية" لمواجهة مؤشرات اقتصادية وصفها بأنها

"مخيفة".

وقال العباسي في كلمة سبقت التصويت "الحقيقة أن المؤشرات الاقتصادية

مخيفة.. لكني لا اؤمن أن هناك أزمة لا تحل.. وفي الفترة الحالية نعيش

ظرفا خارقا للعادة ويتعين مواجهته باجراءات خارقة للعادة ويجب أن نقطع مع

الحلول التقليدية ونتجه لحلول استثنائية".

وقال محافظ البنك المركزي الجديد إن أولوياته ستكون مواجهة معدلات

التضخم ووقف هبوط حاد في العملة المحلية.

وأضاف قائلا "الأولويات ستكون مواجهة نسب التضخم المقلقة التي قد تصل إلى

10 بالمئة إذا لم نتحرك وكذلك تنامي العجز التجاري والعجز في الحساب

الجاري إضافة إلى محاربة السوق الموازية لتقوية الدينار التونسي".

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