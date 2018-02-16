منظمة المرأة العربية تبحث التحديات التي تواجه المرأة والشباب في المجتمع العربي .





القاهرة 16 فبراير 2018 (وال) - تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون

مع وزارة الشباب والرياضة المصرية ملتقى الشباب الخامس خلال الفترة من 18

فبراير إلى 20 فبراير الجارى ، تحت عنوان " المرأة والشباب في أهداف

التنمية المستدامة 2030.... رؤية شبابية " .

وستتناول ورش العمل المدرجة ضمن البرنامج العام للملتقي عدة محاور

منها التعرف على أهداف التنمية المستدامة ، المرأة في الاجندة التنموية

2030، التحديات التي تواجه المرأة والشباب في المجتمع ، تمكين الشباب

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه العديد من الدول العربية إلى العمل على

إدماج المرأة العربية في الأجندة التنموية ، وكيفية تأثر المرأة بالأهداف

السبعة عشر للتنمية المستدامة باعتبارها تمثل نصف الثروة البشرية .

( وال )