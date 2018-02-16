منظمة المرأة العربية تبحث التحديات التي تواجه المرأة والشباب في المجتمع العربي .الجمعة ، 16-02-2018 - 10:23:00



القاهرة 16 فبراير 2018 (وال) - تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون
مع وزارة الشباب والرياضة المصرية ملتقى الشباب الخامس خلال الفترة من 18
فبراير إلى 20 فبراير الجارى ، تحت عنوان " المرأة والشباب في أهداف
التنمية المستدامة 2030.... رؤية شبابية " .
وستتناول ورش العمل المدرجة ضمن البرنامج العام للملتقي عدة محاور
منها التعرف على أهداف التنمية المستدامة ، المرأة في الاجندة التنموية
2030، التحديات التي تواجه المرأة والشباب في المجتمع ، تمكين الشباب
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه العديد من الدول العربية إلى العمل على
إدماج المرأة العربية في الأجندة التنموية ، وكيفية تأثر المرأة بالأهداف
السبعة عشر للتنمية المستدامة باعتبارها تمثل نصف الثروة البشرية .
( وال )

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