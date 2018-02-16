إيقاد شعلة الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير إيذانا ببدء الاحتفالات في طرابلس.





طرابلس 16 فبراير 2018 (وال) - أُوقدت مساء أمس الخميس، بميدان

الشهداء، شعلة الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير ورُفع علم البلاد إيذانا

ببدء الاحتفالات الرسمية ببلديات طرابلس الكبرى.

وحضر مراسم رفع العلم وإيقاد الشعلة، عمداء وأعضاء المجالس البلدية؛

طرابلس المركز وأبوسليم وحي الأندلس وسوق الجمعة، وعدد من المسؤولين

بحكومة الوفاق الوطني، ومن منتسبي حركة الكشافة والمرشدات وجمع غفيرمن

المواطنين.

وانطلقت الاحتفالات بإقامة "كرنفال ليبيا" بميدان الشهداء بمشاركة

فرق الكشافة والمرشدات، التي قدمت لوحات استعراضية وعروض فنية متنوعة.

وشهدت الاحتفالية مساء أمس، إقامة حفل فني ساهر إحيائه عدد من الفنانين

الليبيين على أحدى ضفاف بحيرة السرايا الحمراء وفق ما أعلنته اللجنة

العليا للاحتفالات.

وتستمر الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة 17 فبراير على مدى ثلاثة

أيام حيث يقام اليوم الجمعة "كرنفال سلام ليبيا" الذي ينطلق من أمام قصر

الخلد نحو ميدان الشهداء بمشاركة الفرق النحاسية تتبعها مركبات الداخلية

وفرقة الطوارق وهون والنوبة الطرابلسية وعروض للزي الشعبي التقليدي.

وفي يوم غد السبت الموافق 17 فبراير يبدأ الاحتفال الرسمي؛ حيث يستهل

بالنشيد الوطني وتقدم خلاله لوحات استعراضية فلكلورية وسهرة فنية، وفقرات

تنشيطية وترفيهية تقام على ركح المسرح المفتوح بميدان الشهداء.

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