رئيس المجلس الرئاسي يستقبل مدير العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق للشؤون الإنسانية بنيويورك .

طرابلس 15 فبراير 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بطرابلس اليوم الخميس جون جينغ مدير العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN OCHA) في نيويورك والسيدة ماريا روبيرو نائبة الممثل الخاص للأمين العام ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والوفد المرافق لهما . ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تم خلال هذا اللقاء استعراض عمل المؤسسات الإنسانية الدولية في ليبيا وسبل الرفع من مستوى التعاون والتنسيق بينها وبين الجانب الليبي كما تم التطرق إلى الأعمال التي شرعت فيها المنظمات الأممية المتواجدة على الأراضي الليبية.

وعبر " جينغ " عن دعمه للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني واستعداده على مساعدة الجانب الليبي لإيصال المساعدات الانسانية لمستحقيها، وطالب ايضاً بضرورة رفع المعاناة عن كاهل مهجري تاورغاء والعمل على ارجاعهم إلى مدينتهم باعتبار أن هذا الموضوع في غاية الأهمية لما يشكله من بادرة يهتدى بيها لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

ومن جهته عبر السراج عن امتنانه للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التابعة لها، ودعمها للمؤسسات الليبية لمعالجة الأوضاع الإنسانية التي تمر بها بعض مناطق ليبيا وعبر عن استعداد المجلس الرئاسي للتعاون وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذه المنظمات في أداء أعمالها الإنسانية.



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