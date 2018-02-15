العليا للانتخابات : العدد الإجمالي للناخبين بلغ (2.403.386) ألف ناخب .

طرابلس 15 فبراير 2018 ( وال ) - كشفت المفوضية العليا للإنتخابات في تقريرها اليومي الخاص بأعداد المسجلين أن العدد الإجمالي للناخبين بلغ (2.403.386) ألف ناخب ، فيما بلغ عدد المسجلين في الخارج (2.511).

وبيّنت المفوضية أن عدد المسجلين الجدد حتى أمس الأربعاء بلغ (894.095) ألف ناخب جديد.

يشار إلى أن اليوم الخميس الموافق 15 فبراير هو آخر يوم للتسجيل في منظومة الإنتخابات و ذلك بعد اعلان تمديد فترة التسجيل.





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