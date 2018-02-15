النائب أحمد معيتيق يلتقي رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية .

طرابلس 15 فبراير 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق" اليوم الخميس رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد" محمد بشر"، الذي وضع معيتيق في صورة حادث السير الأليم الذي وقع فجر أمس الأربعاء بضواحي مدينة بني وليد جراء انقلاب الشاحنة التي كانت تقل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، وراح ضحيته عدد 17 مهاجر، وإصابة أكثر من 70 اخرين قدمت لهم الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى المدينة وإحالة الحرجة منهم لمستشفيات طرابلس.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد قدم" بشر" خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء شرحا مفصلا للجهود التي يقوم بها الجهاز في مكافحة الهجرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بداية من انقاذ المهاجرين في عرض البحر وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم قبل احالتهم لمراكز الايواء، وطالب ضرورة دعم الجهاز حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له.

ومن جهته أشاد معيتيق بالجهود التي يبذلها منتسبي الجهاز بمختلف تخصصاهم وفق الإمكانيات المتاحة، مؤكداً بأن العمل الذي يقوم به الجهاز يسهم بشكل مباشر في الحد من هذه الظاهرة التي أنهكت ليبيا ودول حوض المتوسط والتي يتطلب تكاثف الجهود لمكافحتها.





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