رئيس اللجنة العليا للعلاج يضع النائب أحمد معيتيق في صورة نتائج عمل اللجنة .

طرابلس 15 فبراير 2018 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، صباح اليوم الخميس، رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج الدكتور" هاشم بلخير"، الذي قدم لمعيتيق شرحاً مفصلاً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكلة بقرار السيد وزير الصحة رقم "1" للعام الحالي لوضع رؤية جديدة لتنظيم عملية العلاج بالخارج بشكلٍ علمي وإداري لتحقيقها المساواة في حقوق العلاج بين كل الليبيين .

وأشار "بلخير"، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى القائمة النمطية التي اعتمدت من اللجنة لتحديد أنواع الأمراض التي تستدعي العلاج بالخارج بعد التأكد من تعذر علاجها محلياً.

وأكد وفقا لادارة التواصل والاعلام أن اللجنة ستعمل وفقاً لمنظومة عمل إلكترونية تربط كل اللجان الاستشارية بالمناطق والبالغ عددها 7 لجان، موزعة على مختلف مناطق ليبيا، بما يضمن حصول الحالات على الرد الطبي خلال زمن قياسي، موضحاً أن الموافقة على علاج الحالات بمنحها نموذجاً بالموافقة يحمل رقماً إشارياً مسجلاً لدى اللجنة، بما يضمن الشفافية في منح العلاج . ومن جهته أشاد النائب " أحمد معيتيق "بعمل اللجنة الذي سيحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع بما يسهم في تخفيف المصاريف التي أنهكت كاهل الدولة في العلاج بالخارج في تخصصات يمكن علاجها محليا.



... ( وال )...