كلية التقنية الصناعية بمصراتة تنظم فعاليات "الحدث التقني الثالث".



مصراتة 15 فبراير 2018 (وال) - بدأت بمدينة مصراتة فعاليات "الحدث

التقني الثالث " الذي تنظمه كلية التقنية الصناعية بمصراتة ويتضمن العديد

من المحاضرات وورش العمل والمعارض.

وذكرت اللجنة المشرفة على تنظيم هذا الحدث لمراسل وكالة الانباء

الليبية بالمدينة أن من ضمن فعالياته اقامة "مسابقة مصراتة للبرمجة "

التي يشارك فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليا ويمثل الفائزون فيها

ليبيا في المسابقة العربية للبرمجة التي ستقام في مصر هذا العام .

وأوضحت اللجنة أن هناك فرصة للمتميزين منهم من هم دون سن العشرين للمشاركة في

الاولمبياد الدولي للمعلوماتية في اليابان هذه السنه .

وشهد حفل الافتتاح لفعاليات الحدث التي تستمر لمدة يومين،اعضاء

المجلس البلدي مصراتة ومسؤولي التعليم بالمدينة وجمع من المهتمين بالشأن

العلمي وطلبة الجامعات .

..(وال- مصراتة)..