مقتل 10 مسلحين خلال عملية عسكرية فرنسية شرق مالي.





باماكو 15 فبراير 2018 (وال)- أعلنت رئاسة الاركان الفرنسية أن 10

مسلحين قتلوا خلال عملية عسكرية واسعة للقوات الفرنسية شرق مالي.

وقالت القوات المالية إنّ الحصيلة الأولية للعملية الفرنسية الجديدة هي

ما بين 10 و17 قتيلا في صفوف المسلحين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الاركان الفرنسية "ان العملية نفّذتها القوات

الفرنسية في منطقة الساحل".

وأكّدت رئاسة الأركان الفرنسية هذه المعلومات جزئيا، مشيرة الى ان هناك

"نحو عشرين مسلحا بين قتيل ومُعتقل".