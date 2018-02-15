رئيس المجلس الرئاسي يتفقد عدد من المرافق الصحية بطرابلس.





طرابلس 15 فبراير 2018 (وال) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، بجولة تفقدية في عدد من المرافق

الصحية بمدينة طرابلس.

وشملت الجولة التفقدية مستشفى الخضراء العام، والمراكز الصحية، البدري،

طريق المطار وأبوسليم، حيث اطلع رئيس المجلس الرئاسي على سير عمل بهذه

المرافق ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن بعد إمدادها بالأجهزة

والمعدات الطبية الحديثة واستكمال صيانة العديد من أقسامها.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي خلال الجولة على ضرورة الرفع من مستوى الخدمات

الصحية، والارتقاء بها من خلال رفع كفاءة الأطباء والعاملين بقطاع الصحة

وتوفير أحدث المعدات والتجهيزات.

أكد السراج استعداد المجلس الرئاسي لتذليل كافة الصعوبات التي تعيق

المرافق الصحية عن تقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه.

ودشن رئيس المجلس الرئاسي خلال هذه الجولة عددا من الصيدليات بالمرافق

الصحية التي زارها بهدف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمترددين

عليها.

ورافق السراج خلال هذه الجولة وزير الصحة الدكتور عمر بشير الطاهر ووكيل

الوزارة محمد عيسى، ومدير المركز الوطني لتطوير النظام الصحي الدكتور

سمير صقر.

..(وال)..