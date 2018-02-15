انتخاب " سيريل رامافوسا " رئيسا لجنوب أفريقيا .





كيب تاون 15 فبراير 2018م ( وال ) - انتخب البرلمان يوم الخميس " سيريل

رامافوسا " رئيسا لجنوب أفريقيا خلفا " لجاكوب زوما " الذي تنحى عن منصبه

الليلة الماضية .

وذكرت مصادر اعلامية ان " زوما " اذعنا لمطالب حزب المؤتمر الوطني

الأفريقي الحاكم الذي ينتمي إليه لوضع نهاية لحكمه الذي امتد لتسع سنوات

شابتها الفضائح.

من جهته قال الرئيس المنتخب " رامافوسا " (65 عاما) إنه سيركز على

القضاء على الفساد وتعزيز النمو الاقتصادي .

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