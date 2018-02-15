رئيس وزراء إثيوبيا يقدم استقالته تمهيدا لإجراء
إصلاحات .
الخميس ، 15- 02- 2018 - 16:13:00
أديس أبابا 15 فبراير 2018م ( وال ) - قدم رئيس وزراء إثيوبيا " هايلي
مريم ديسالين " اليوم الخميس استقالته تمهيدا لإجراء إصلاحات
ونقلت مصادر اعلامية عن " هايلي مريم " إنه قدم استقالته من منصبي
رئيس الوزراء ورئيس الائتلاف الحاكم في مسعى لتسهيل إجراء إصلاحات بعد
فترة من الاضطرابات الواسعة.
وقال " هايلي مريم " في خطاب للأمة نقله التلفزيون إن الاضطرابات
والأزمة السياسة أدت لسقوط قتلى ونزوح كثيرين ، مبينا انه يعتقد أن تقديم
استقالته ضروري من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام
الدائم والديمقراطية .
واضاف إنه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن تقبل الجبهة
الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة والبرلمان استقالته ويتم
تعيين رئيس وزراء جديد .
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