رئيس وزراء إثيوبيا يقدم استقالته تمهيدا لإجراء إصلاحات .





أديس أبابا 15 فبراير 2018م ( وال ) - قدم رئيس وزراء إثيوبيا " هايلي

مريم ديسالين " اليوم الخميس استقالته تمهيدا لإجراء إصلاحات

ونقلت مصادر اعلامية عن " هايلي مريم " إنه قدم استقالته من منصبي

رئيس الوزراء ورئيس الائتلاف الحاكم في مسعى لتسهيل إجراء إصلاحات بعد

فترة من الاضطرابات الواسعة.

وقال " هايلي مريم " في خطاب للأمة نقله التلفزيون إن الاضطرابات

والأزمة السياسة أدت لسقوط قتلى ونزوح كثيرين ، مبينا انه يعتقد أن تقديم

استقالته ضروري من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام

الدائم والديمقراطية .

واضاف إنه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن تقبل الجبهة

الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة والبرلمان استقالته ويتم

تعيين رئيس وزراء جديد .

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