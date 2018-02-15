مؤتمر صحفي لاستعراض أوضاع القطاع الصحي بالجنوب والاجراءات المتخذة بالخصوص .



طرابلس 15 فبراير 2018 ( وال ) -عقد وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني

الدكتور " عمر بشير " اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا بالمركز الوطني لمكافحة

الامراض بطرابلس رفقة رئيس لجنة الازمة بالمنطقة الجنوبية ورئيس لجنة

الازمات والطوارئ بالوزارة ، استعرضوا خلاله الوضع الصحي بالمنطقة

الجنوبية ومعاناة اهالي المنطقة من جميع النواحي وجهود الوزارة ولجنة

الازمة لحلحلة المشاكل والصعوبات التى تعانيها المستشفيات والمركز الصحية

بها .وأوضح وزير الصحة ان المستشفيات والمراكز الصحية بالجنوب عانت خلال المدة

الماضية من نقص العناصر الطبية وتعذر وصول شحنات الادوية اليها بسبب

الوضع الامني الذي ادى الى مغادرة الكودار الطبية بها .

وأكد الدكتور " عمر " أنه وتنفيذا لقرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق " فائز السراج " والقاضي بتشكيل لجنة لحصر ووضع الاولويات العاجلة

واللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة الجنوبية قامت اللجنة

والتى تضم مدراء المستشفيات بالمنطقة الجنوبية ورئيس لجنة الازمة في

الوزارة بخطوات لانعاش قطاع الصحة بالجنوب وتسهيل الخدمات .

واستعرض الصعوبات والمشاكل التى تواجه قطاع الصحة بالجنوب والمتمثلة في

النقص الحاد للعناصر الطبية وتأخر صرف المرتبات للعاملين بالقطاع وطالب

في هذا الخصوص مسؤولي القطاع بالجنوب باحالة الملفات المطلوبة لديوان

المحاسبة لتسوية اوضاعها ، واشار كذلك الى حاجة المستشفيات والمراكز

الصحية بالجنوب لصيانة العاجلة للاجهزة والمعدات الطبية ونقص الدواء .

ومن جهته اكد رئيس لجنة الازمات والطوارئ بوزارة الصحة الدكتور " فوزي

اونيس " ان اللجنة عملت وطيلة العام 2017 بمعالجة مشكلة مغادرة الاطقم

الطبية للمستشفيات بالجنوب بارسال العديد من القوافل الطبية للمنطقة

والتى شملت مدن غات- اوباري-الكفرة- غدامس مشيرا الى انه قد تم تغطية

مانسبته 70 % من الاطقم الطبية ، منوها الى انه سيتم التوسع خلال هذا

العام 2018 ليشمل مناطق القطرون - مرزق . واستعرض الدكتور " اونيس " كذلك

ماتم تجهيزه من اقسام الطوارئ بالمستشفيات عموما منها مستشفى مسلاته-

ومركز اورام مصراته -مستشفى ترهونة - اضافة الى تجهيز مستشفى ككلة الذي

أكد انه سيتم افتتاحه قريبا .

واشار الى خطوات اللجنة الخاصة بتوريد المولدات لمعالجة انقطاع الكهرباء

وايضا حلحلة مشكلة الاطقم الطبية الاجنبية بالتنسيق مع مصرف ليبيا

المركزي .

ومن جانبه أكد رئيس لجنة الازمة بالجنوب الدكتور " عبد الرحمن عريش " انه

ومن اجل تحسين الخدمات بالمنطقة اصدر المجلس الرئاسي قرار بمنح علاوات

للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بمستشفيات الجنوب ، وكذلك اتخاذ

الاجراءات اللازمة للتعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة الاجنبية

.

واشار الدكتور " عريش " الى تسيير الوزارة للعديد من القوافل الطبية

للمنطقة وكذلك الامدادات الطبية اللازمة لكامل المنطقة خاصة فيما يتعلق

بالادوية والمستلزمات الطبية مؤكدا بأن العمل متواصل مع الوزارة لتوفير

كل ماهو مطلوب للمنطقة .



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