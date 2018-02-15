علماء صينيون يؤكدون علاقة وثيقة بين بكتيريا معوية ومرض السكري من الدرجة الثانية .





بكين 15 فبراير 2018 ( وال )- اكد علماء صينيون وجود علاقة وثيقة بين

بكتيريا معوية ومرض السكري من الدرجة الثانية .

وذكرت صحيفة "ميكروبيوم" الأكاديمية في تقرير أصدرته مؤخرا ، أن

العلماء نجحوا في تأكيد وجود علاقة مترابطة بين نوع من البكتيريا المعوية

وداء السكري من النمط الثاني، وذلك لأول مرة.

واوضحت باعتبارها نوعا من الفيروسات ، فإن البكتيريا المعوية تعتبر

شائعة ومتنوعة في الوسط الحيوي، وبالتالي فإن العدوى والانقسامات

البكتيرية التي لها علاقة مع هذه الأنواع من البكتيريا توصف بشكل طبيعي

كما لو كانت علاقة بين الصياد والفريسة.

وعادة ما توجد هذه الأنواع البكتيرية بأعداد ضخمة ومتنوعة داخل

الأمعاء البشرية، إذ تلعب دورا بالغ الأهمية في تشكيل وهيكلة المجتمع

البكتيري داخل الأمعاء البشرية، وهو ما يؤدي لتأكيد العلاقة الوثيقة لتلك

الأنواع البكتيرية مع العديد من الأمراض البشرية المعقدة.

وفي هذا السياق قام علماء صينيون من مركز أبحاث الهندسة الحيوية

الصناعية التابع لمعهد " شنتشن " للتكنولوجيا المتقدمة ، قاموا بتصنيف

البكتيريا المعوية، وأجروا تحليلات علمية مقارنة تقوم على أساس بيانات

السلاسل الجينية المأخوذة من عينات براز تم جمعها من مرضى السكري من

الدرجة الثانية وأشخاص عاديين لا يعانون من هذا المرض.

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