دراسة علمية : للأطعمة ذات المواد الحافظة علاقة بالإصابة بالسرطان .





لندن 15 فبراير 2018م ( وال )- كشفت دراسة علمية أجريت مؤخراً في

بريطانية أن الأطعمة المعالجة ومن بينها ، الأطباق الجاهزة وقوالب الحلوى

والسكريات وعلب النودلز قد تكون لها علاقة بالإصابة بمرض السرطان.

ونقلت صحيفة الغارديان " البريطانية اليوم الخميس عن الدراسة التي

نشرت على نطاق واسع ، أن الأطعمة المعالجة تحتوي على العديد من المواد

الحافظة والنكهات المضافة والملونات ، فضلاً عن مستويات عالية من السكر

والدهون والأملاح .

وأشارت الدراسة إلى أن نصف الأطعمة التي تبتاعها العائلات في بريطانيا

هي من الأطعمة الجاهزة ، مبينة

أن فريقاً من الباحثين في جامعة السوربون في باريس درس السجلات الطبية

ونوعية الأطعمة التي يتناولها نحو ( 000ر105 ) بالغ ، وسجل تناولهم لنحو

( 300ر3 ) صنف من هذه الأطعمة ليجد أن نسبة 10 في المائة من استهلاك

الأطعمة الحافظة تزيد من نسبة الإصابة بمرض السرطان بنحو 12 في المائة.

وختمت الدراسة أن العلماء سعوا إلى معرفة أي نوع من أنواع من مرض

السرطان يزداد احتمال الإصابة به جراء تناول الأطعمة الحافظة ، ليجدوا

أنها تتسبب في مرض سرطان الثدي بنسبة 11 في المائة"، ولم يجد فريق البحث

أي زيادة في حالات الإصابة بسرطان البروستات أو القولون جراء تناول هذه

الأطعمة .

...( وال )...